Ay'a ve Mars'a gitmek isteyen 12 bin kişi NASA'ya başvurdu

05 Nisan 2020 Pazar, 11:41

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Ay ve Mars gezintisi çağrısına 12 binden fazla kişi cevap verdi.

NASA, 31 Mart itibariyle başvuru almayı durdurdu. NASA'dan yönetici Jim Bridenstine, yaptığı açıklamada "Artemis programıyla yeni bir uzay keşif çağına girdik. İnanılmaz sayıda Amerikalı'nın bize katılmak için başvurduğunu görmek bizi heyecanlandırıyor" dedi. Bridenstine'e göre yeni Artemis astronotları, Ay'ı daha çok keşfetmeye yardımcı olacak.

Artemis görevinin bir sonraki büyük kilometre taşı, 2024'te Ay'a ilk kadını ve bir sonraki adamı göndermek.

NASA'nın önceki çağrısında 18 bin 300 kişilik rekor bir başvuruya ulaşılmış, ancak sadece 11 kişi mezuniyet seviyesine ulaşabilmişti. Yeni adaylardan belirli alanlarda lisans derecesi yerine yüksek lisans derecesi istenmeye başlamasıyla başvurular, 12 bine düştü. NASA'nın bir başka şartı, başvuru yapanların ABD vatandaşı olması.

Yeni seçilen astronotlar, sonraki yaz açıklanacak ve sonraki iki yılda uzay yürüyüşlerini nasıl yapacaklarını, uzay araçlarını nasıl kullanacaklarını öğrenecekler. Astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaşayıp çalışabilmeleri için Rusça öğrenmeleri de gerekecek.