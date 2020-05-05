Ayağını makineye kaptıran fabrika işçisi yaşamını yitirdi

05 Mayıs 2020 Salı, 13:31





Honaz'da organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında gece vardiyasında çalışan evli ve 1 çocuk babası Tunay Karadaş, saat 06.00 sıralarında sol bacağını haşıl makinesine kaptırdı. Durumu fark eden iş arkadaşları, makineyi durdurup, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Karadaş'ın öldüğünü belirledi.



Tunay Karadaş'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.