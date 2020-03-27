Ayasofya'nın akustiği ilk kez kayıt altına alındı

27 Mart 2020 Cuma, 14:31

Müzisyen ve yorumcu Emre Yücelen ile ekibi tarafından gerçekleştirilen kayıt, 8 kamera ve 8 ses kayıt cihazı ile eş zamanlı yapıldı. Yücelen'e, İzzet Gül, Elif Nur Turan, Serdar Şengül, Özgün Günyar, Kamil Güney, Selim Genç ve Oğuzhan Yılmaz eşlik etti.

ÇALIŞANLAR İÇERİ ALINMADI



Yücelen ve ekibi daha önceden belirledikleri noktalara, kameralarını ve ses kayıt cihazlarını yerleştirdi. 1500 yıllık Ayasofya ilk kez, çıplak sesle akustik test kayıtları alınmış oldu. Kayıtlar alınırken Ayasofya'da akustiğin bozulmaması için çekim süresince çalışanların içeride bulunmasına izin verilmedi.