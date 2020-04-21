Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde e-hizmet dönemi

21 Nisan 2020 Salı, 14:38

Vatandaşların evde kalmaları ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları için çok sayıda önlem alan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Başkan Özlem Çerçioğlu’nun “Evde kal, sağlıklı kal” çağrısı kapsamında ASKİ Genel Müdürlüğü'nün abonelikle ilgili iş ve işlemlerini online platforma taşıdı.

