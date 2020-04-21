Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde e-hizmet dönemi
Aydın Büyükşehir Belediyesi, ASKİ'nin yeni abonelik alma, abonelik değişikliği, abonelik kapama ve ödeme sorgulama hizmetlerini internet ortamına taşıdı.
Vatandaşların evde kalmaları ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları için çok sayıda önlem alan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Başkan Özlem Çerçioğlu’nun “Evde kal, sağlıklı kal” çağrısı kapsamında ASKİ Genel Müdürlüğü'nün abonelikle ilgili iş ve işlemlerini online platforma taşıdı.
Hizmete açılan online işlemler platformuyla vatandaşlar ASKİ şubelerine gitmeden www.aydinaski.gov.tr üzerinden abonelik işlemlerini yapabilecekler. Vatandaşların online işlemler platformuna girerek evlerinden çıkmadan yeni abonelik alma, abonelik değişikliği, abonelik kapama ve ödeme sorgulama gibi hizmetleri gerçekleştirebilmesi sağlandı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, salgının yayılmasının önlenmesi için sosyal izolasyonun önemli olduğunun altını çizdi. Başkan Çerçioğlu, vatandaşların su aboneliğiyle ilgili işlemlerini şubelere gitmelerine gerek kalmadan yapabilecek olmalarının virüsün yayılmasının önüne geçebilmek için atılan adımlardan olduğunu belirtti.
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