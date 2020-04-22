Aydın, Büyükşehir Belediyesi'nin konserleriyle 23 Nisan'ı balkonlarında kutluyor

22 Nisan 2020 Çarşamba, 16:59

Aydın Büyükşehir Belediyesi, bağımsızlığımızın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkuyla kutlanması için şehrin farklı noktalarında vatandaşlara sürpriz yaparak mini konserler düzenliyor.

NAZİLLİ SOKAKLARI BAYRAM YERİNE DÖNDÜ

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan vatandaşlara moral vermek için otobüs ile mahalle mahalle gezen Aydın Büyükşehir Belediyesi Orkestrası, seyyar konserler serisine başladı. İlki Nazilli'de gerçekleşen konserler ilçenin farklı noktalarında yapıldı. Vatandaşların balkonlarından Türk bayrakları ile eşlik ettiği konserlere yoldan geçen araçlar da kornalarıyla eşlik etti ve Nazilli sokakları bayram yerine döndü. Orkestranın "Güzel Günler Göreceğiz", "Ah Bu Hayat Çekilmez", "Senden Daha Güzel" ve "Kara Sevda" gibi birbirinden güzel şarkıları seslendirdiği açık hava konseri "İzmir Marşı" ile son buldu. Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan vatandaşların moral bulduğu konsere yoğun ilgi gösterildi.

AYDINLILAR'DAN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediyesi Orkestrası’nın seslendirdiği eserlere coşkusu içinde eşlik eden vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı. Bayram coşkusunu evlerine taşıyan konserlerden duydukları mutluluğu belirten Aydınlılar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

KONSERLER SÜRECEK

Aydın Büyükşehir Belediyesi Orkestrası'nın konserleri yarın Söke ve Didim ilçelerinde, 23 Nisan'da ise Efeler İlçesinde devam edecek.