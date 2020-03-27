Aydın Doğan'ın medyaya geri döneceği iddialarına yanıt

27 Mart 2020 Cuma, 09:07

İş insanı Aydın Doğan’ın medyaya geri döneceği iddialarına ilişkin Doğan Holding Kurumsal İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada “Grubun planları arasında medyaya geri dönmek kesinlikle yer almamaktadır” denildi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Doğan Grubu, 2018 yılında almış olduğu karar ile medya sektöründen büyük ölçüde çıkmıştır. Medyaya geri dönmek, Grubun planları arasında kesinlikle yer almamaktadır. Haberde iddia edildiği gibi Aydın Doğan’ın veya Doğan Grubu’nun dijital veya geleneksel medya alanında yatırım planı veya düşüncesi bulunmamaktadır. Doğan Grubu bugün 60’ıncı yılını geride bırakan, köklü geçmişe sahip enerji, akaryakıt perakendesi, sanayi, otomotiv, finans, internet-eğlence gibi birçok alanda faaliyet gösteren Türkiye’nin en değerli yatırım holdinglerinden biridir. 60 yıldır olduğu gibi hem mevcut işleriyle, hem yeni yatırım alanlarıyla Türkiye’ye ve Türk ekonomisine değer katmaya devam edecektir."