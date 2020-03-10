Aydın'da coronavirüs önlemleri artırıldı
Aydın Büyükşehir Belediyesi, kamu binaları, vatandaşların yoğun olarak kullandığı çocuk oyun alanları, toplu taşıma araçları ve otobüs terminallerinde dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, “Sarı Bina” olarak adlandırılan ana hizmet binasını, salgın hastalıklara karşı dezenfekte etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, salgın hastalıklara karşı her türlü önlemi aldıklarını belirtti.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, veznelerinde yaptığı rutin ilaçlamanın yanı sıra ana hizmet binasının tamamında ortak kullanım alanlarını da dezenfekte etti. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, vatandaşların yoğun olarak kullandığı çocuk oyun alanları, toplu taşıma araçları ve otobüs terminalleri de rutin olarak dezenfekte ediliyor.
Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, amaçlarının salgın hastalıkların önüne geçmek olduğunu söyledi. Başkan Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Salgın hastalık olasılığına karşılık rutin olarak dezenfeksiyon işlemlerimize devam ediyoruz. Ortak kullanım alanlarında tam bir hijyen sağlayarak salgın hastalıklara karşı tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Video Haberler
- Saymaz ile Perinçek canlı yayında birbirine girdi!
- Kadıköy'de gece yarısı dehşete düşüren olay!
- Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
- Erdoğan: Size koronavirüs getirmiş olabilirim
- Kardeşim koronadan öldü, arkamdaki yatakta yatıyor
- Öğrencilere verdiği kitap öğretmeni açığa aldırdı
- Eşini bıçakla rehin aldı!
- Kadınlar Günü’nde kadın cinayeti!
- Göçmenler Meriç Nehri'nde yıkandı
- A Haber muhabirinden göçmene sınırı geçme tarifi