Aydın'da "Evde kal' seferberliği
Vatandaşları sürekli olarak evde kalmaları konusunda uyaran Aydın Büyükşehir Belediyesi, farkındalığı ileriye taşıyarak Aydın'daki trafik lambalarına da "Evde kal" uyarıları yapıştırmaya başladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşların
Aydınlılara sürekli olarak evde kalmaları konusunda uyaran Aydın Büyükşehir Belediyesi, farkındalığı ileriye taşıyarak Aydın'daki trafik lambalarına da "Evde kal" uyarıları yapıştırmaya başladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşların sosyal mesafeyi korumaları gerektiğini hatırlatarak "Evde kal, sağlıklı kal" çağrısını yineledi.
Türkiye'de de vaka sayısı hızla artan koronavirüs salgınına karşı vatandaşları uyarmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın genelindeki billboard ve raketlerden sonra trafik lambalarında da "Evde kal" uyarısı yapmaya başladı. Kırmızı ışıklara yerleştirilen uyarıyla sürücüler uyarılırken Başkan Çerçioğlu da "Evde kal, sağlıklı kal" çağrısını yineledi.
Video Haberler
- Mehmet Öz'den Nusret Gökçe'ye: Biz bu virüsü boğacağız
- Okul sütleri koronavirüs sürecinde ev sütü oldu
- Etrafa tükürdü sizi de hasta edeceğim
- Belgrad Ormanı'na girişler kapatıldı
- Canlı yayında milyonların sesi oldu!
- İstanbul'da metro ve tramvaylarda sosyal mesafe önlemi
- Koronavirüs Türkiye'ye nasıl yayıldı?
- Galata Köprüsü'nde balık tutmayı sürdürdüler
- CNN TÜRK spikeri canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
- Eski eşi tarafından sokak ortasında başından vurldu