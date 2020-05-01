Aydın'da jeotermal sahasında patlama!
Aydın'ın Efeler ilçesinde daha önce mühürlendiği ve çalışmasının yasak olduğu belirtilen jeotermal santralin sondaj çalışması sırasında patlama meydana geldi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde kurulması planlanan jeotermal santralin sondaj çalışması sırasında sıcak suyun basıncıyla patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle yerin derinliklerinden fışkıran yüksek basınçtaki sıcak su, yaklaşık 40 metre yükseldi.
MÜHÜRLÜ SANTRALDE PATLAMA
Olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Jeotermal santralin devam eden yargı süreci nedeniyle daha önce mühürlendiği ve çalışma yapmasının yasak olduğu öğrenildi. Patlama çevrede büyük endişe yaratırken, bölgenin çevre felaketi ile karşı karşıya kalabileceği de kaydedildi.
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