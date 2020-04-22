Aydın'da karantinaya alınan ailelere özel destek

Aydın Büyükşehir Belediyesi, İncirliova'nın Acarlar Mahallesi'nde koronavirüs görüldüğü için karantina altına alınan ailelerin ihtiyaçlarını karşıadı.



ÇERÇİOĞLU: VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ

Aydın'da desteğe ihtiyacı olan her eve ulaştıklarını ve ailelerin ihtiyaçlarını yerine getirdiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın sağlığı en önem verdiğimiz konu. Umuyoruz ki Acarlar'da da bu karantina sürecini bir olumsuzluk yaşanmadan atlatacağız. Şimdiye kadar olduğu gibi karantina süresince de Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam edecek" dedi.