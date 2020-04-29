Aydın'da üretici ve vatandaşa milyonlarca fide dağıtıldı

29 Nisan 2020 Çarşamba, 15:26

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya çalışmalarını Başkan Özlem Çerçioğlu’nun "Yerel Tarım Ürünleri Projesi’yle sürdürüyor.

MİLYONLARCA FİDE DAĞITILDI

'Yerel Tarım Ürünleri Projesi' kapsamında üretilen fideleri 6 yıl boyunca özenle yetiştiren Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 3 milyondan fazla fideyi vatandaşlara ve üretim yapmak isteyenlere ücretsiz olarak dağıttı. “Fide Üretici Belgesi” olan kamu kurumlarında biri olan Aydın Büyükşehir Belediyesi, seralarında yetiştirdiği fideleri, Aydın’ın topraklarıyla buluşturarak üretime de destek veriyor.

TÜRKİYE'NİN 4 BİR YANINA FİDE

Türkiye’nin dört bir yanında gelen fide taleplerini imkânları ölçüsünde karşılayan Aydın Büyükşehir Belediye, Tunceli’den Gökçeada’ya varana kadar ulaşılabilen her yere Ata Tohumlarından elde edilen fidelerini gönderdi.

ÇERÇİOĞLU: MİLLİ TARIM DIŞA BAĞIMLI HALE GETİRİLİYOR

Fideleri halka ulaştırarak Aydın’ın her karış toprağında üretim yapılmasını ve tohum elde edilmesini amaçladıklarını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Özellikle altını çizmek isterim ki Ata Tohumların elde edilen fideler milli tarımın güvencesidir. Tohumundan bir daha verim alınamayan ürünler, çiftçiyi tüketime zorluyor ve bu durum milli tarımı dışa bağımlı hale getiriyor. Ata Tohumlarından elde ettiğimiz 3 milyondan fazla fideyi bu yılda vatandaşlarımıza dağıttık. Bunu hem üretim için, hem tohum sayısını arttırmak hem de alınan ürünün tadına bakınca neyi arkamızda bıraktığımızın anlaşılması için yaptık. Türkiye’nin her yanından aldığımız taleplerde gösteriyor ki doğru yoldayız. Fide talep eden vatandaşlarımıza imkânlarımız ölçüsünde yardımcı olmaya da devam edeceğiz.” dedi.