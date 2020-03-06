Aydın'da yerel hayvancılığa destek
Aydın Büyükşehir Belediyesi, bölgenin yerli keçi ırkı olan Honamlı keçilerini yaşatmak için harekete geçti.
Büyükşehir
Belediyesi, sakız koyunu
projesinde olduğu
gibi yeterli sayıya
ulaştıklarında
Honamlı keçilerini
de ihtiyaç sahibi
kadınlara hibe
ederek kadınlara
ekonomik destek
sağlamayı
hedefliyor.
Hayvancılığın
geliştirilmesi
kapsamında keçi üretimine
önem verdiklerini belirten
Aydın Büyükşehir Belediye
Başkanı Özlem Çerçioğlu,
keçilerin kadınlara
dağıtımına yakın zamanda
başlanacağını söyledi.
Çerçioğlu, “Keçilerimizin
sayıları istediğimiz noktaya
geldiğinde sakız koyunu
projemizde olduğu gibi
hayvancılık yapmak
isteyen kadınlara
hibe edeceğiz.
Önümüzdeki
yıllarda, bu
desteklerle koyun
sayısında olduğu
gibi keçi sayısında
da artış olacak.
Bunun yanında bu
projelerimizle kadınları
üretime yöneltiyoruz.
Aydın’da küçükbaş
hayvancılığı çok daha iyi
noktalara getireceğiz” dedi.
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