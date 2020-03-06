Aydın'da yerel hayvancılığa destek

06 Mart 2020 Cuma, 08:14

Büyükşehir Belediyesi, sakız koyunu projesinde olduğu gibi yeterli sayıya ulaştıklarında Honamlı keçilerini de ihtiyaç sahibi kadınlara hibe ederek kadınlara ekonomik destek sağlamayı hedefliyor. Hayvancılığın geliştirilmesi kapsamında keçi üretimine önem verdiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, keçilerin kadınlara dağıtımına yakın zamanda başlanacağını söyledi. Çerçioğlu, “Keçilerimizin sayıları istediğimiz noktaya geldiğinde sakız koyunu projemizde olduğu gibi hayvancılık yapmak isteyen kadınlara hibe edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda, bu desteklerle koyun sayısında olduğu gibi keçi sayısında da artış olacak. Bunun yanında bu projelerimizle kadınları üretime yöneltiyoruz. Aydın’da küçükbaş hayvancılığı çok daha iyi noktalara getireceğiz” dedi.

