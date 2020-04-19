Aydos'ta bulunan ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

19 Nisan 2020 Pazar, 15:07

Yangın saat 12.45 sıralarında Aydos Ormanı'nda çıktı. Ormanlık alandan yükselen alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Sultanbeyli, Kartal ve Yakacık grupları sevk edilirken, orman ekipleri de yangın yerine yönlendirildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönümlük alan yanarken, polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.