Ayrancı’ya ‘Yoga Akademi’

13 Mart 2020 Cuma, 10:33

Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) üyesi de olan Yoga Akademi’de, “Orijinal Yoga Sistemi’nin bilimsel altyapı ile sunulacağına” dikkat çekildi. Yoga Akademi’nin açılış törenine katılan Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf, “Gerçek Yoga evrensel bir spordur. Tüm sporların hem atası hem de anasıdır. Bu anlayışla herkesi kucaklayacak, sportif ve çağdaş bir yoga merkezi açıldı. Amacımız her yaş ve durumda uygulanabilecek bu spor dalından daha çok insanın faydalanması. Bunun için ülkemizde Yoga Şampiyonaları, Turnuvaları da düzenliyoruz, yabancı sporcuları davet ediyoruz. Yoganın bir spor olduğu anlayışını tüm dünyada yaygınlaştırmak ve olimpiyat yolunu açmak için uluslararası çalışmalar yapıyoruz. Bu amaçla yakın tarihte International Yoga Olympic Committee (Uluslararası Yoga Olimpik Komite) kuruldu. Bu komite dünyanın 208 ülkesinde aktif faaliyetlere başladı” dedi. Yoga Akademi’de, başlangıç, orta, ileri seviye yoga çalışmaları ile hamileler, çocuklar, çiftler, 60 yaş üstü kişiler, aileler ve ofis çalışanları için yoga seansları yer alacak. ANKARA