Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü iddiasına Başhekimlik'ten açıklama
Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü iddiasına Başhekimlik'ten yapılan açıklamada, "Aytaç Yalman'ın corona virüs nedeniyle öldüğü kanaati oluşmuştur" denildi.
Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün, Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü iddiasına Başhekimlik'ten yanıt geldi. Başhekimlik, "Aytaç Yalman'ın corona virüs nedeniyle öldüğü kanaati oluşmuştur" açıklamasında bulundu. Aytaç Yalman'ın eşi de corona virüs tedavisi görüyor.
Açıklamada ayrıca Yalman'ın 3 hafta önce İran'da bulunduğu belirtildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- Yediği kafa darbesiyle yolun karşısına geçti
- Koronavirüse yakalandı, bu video ile dünyaya seslendi
- Koronavirüs tartışmasında sağlık bakanı böyle bayıldı!
- MEB'den videolu 'uzaktan eğitim' tanıtımı
- Elazığlı yurttaşın çok konuşulacak koronavirüs yorumu
- Uçak yolcusu kabin amirine tükürdü
- Yarış atının ayağı kırılınca
- 'Umre işi mahvetti' demişti! İlk açıklama
- Stand-up gösterisinde Alevilere yönelik skandal ifadeler
- CHP’li belediyeler koronavirüse karşı harekete geçti!