Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü iddiasına Başhekimlik'ten açıklama

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü iddiasına Başhekimlik'ten yapılan açıklamada, "Aytaç Yalman'ın corona virüs nedeniyle öldüğü kanaati oluşmuştur" denildi.

cumhuriyet.com.tr
19 Mart 2020 Perşembe, 14:55

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün, Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü iddiasına Başhekimlik'ten yanıt geldi. Başhekimlik, "Aytaç Yalman'ın corona virüs nedeniyle öldüğü kanaati oluşmuştur" açıklamasında bulundu. Aytaç Yalman'ın eşi de corona virüs tedavisi görüyor.

Açıklamada ayrıca Yalman'ın 3 hafta önce İran'da bulunduğu belirtildi. 

AYRINTILAR GELİYOR...


Video Haberler