Babacan: Açıklanan paketlerde 9 milyon vatandaşımız hiç yok

09 Nisan 2020 Perşembe, 10:04

İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programına konuk olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, koronavirüs salgını nedeniyle açıklanan tedbir paketi ve alınabilecek önlemler hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de TÜİK rakamlarına göre 9 milyon kayıt dışı çaşılan olduğunu vurgulayan Babacan, Hükümet'in açıkladığı destek paketlerinde veya kısa çalışma ödeneğinde bu kesimin yer almadığını ve hiçbir destekten faydalanamadıklarını vurguladı.

"Evine ekmek götüremeyen kişiye nasıl 'evinde kal' diyebiliriz" diyen Ali Babacan, "Türkiye'de 27 milyon vatandaşımızın ya emekli maaşı ya da kamu çalışanı olması gibi sebeplerle devlette bir geliri var.

Ama 55 milyon vatandaşımızın devletten geliri yok. Öncelikle bu 55 milyon için tedbirlerle alınmalı" dedi.

"TÜM CEPHANEYİ KULLANMALIYIZ"

Devletin bu aşamada kaynak yaratmak için farklı seçenekleri olduğunu belirten Babacan, "Devlet alacaklarından tamamen vazgeçebilir. Alacaklarını erteleyebilir. Devlet borç verebilir ya da karşılığı olmadan vatadanşlara ödeme yapar ve tekrar geri istemez. Bunların hepsi devletin yapabileceği işler" dedi.

Babacan, İsmail Küçükkaya'nın 'Peki sizce hangisi yapılmalı?' sorusuna ise "Bunların hepsi yapılmalı.

Şu anda eldeki bütün cephane acilen kullanulmalı. Bir günlük gecikmenin bile ileride zararı çok daha büyük olur" dedi.