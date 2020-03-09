Babacan’dan Erdoğan sorusuna yanıt: “Gerekli cevapları vereceğiz”

09 Mart 2020 Pazartesi, 09:33

TANITIM TOPLANTISI ÇARŞAMBA GÜNÜ

Yeni parti kurma hazırlığındaki Ali Babacan, Fox Tv’de İsmail Küçükkaya’nın programına konuk oldu. Babacan, partisinin tanıtım toplantısının çarşamba günü gerçekleşeceğini söyleyerek, “Bu sabah partimizin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na veriyoruz. Partinin ismini çarşamba günü yapacağımız toplantıda teyit edeceğim. Kurucu üye sayısı 90 kişi” dedi.

“PARTİMİZDE BİRİNCİ SAYFA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ”

Babacan, basın ve ifade özgürlüğüyle ilgili de şöyle konuştu:

“Çarşamba günü partimizin programını paylaşımda göreceksiniz birinci sayfa basın özgürlüğü. İfade özgürlüğü olmayınca problemleri dile getiremiyorsunuz. Problemlerini tartışmayan bir ülkenin sorunları çözmesi mümkün değil .Sorun var diyeni susturuyorsanız bir şekilde o ülke sorunlarını konuşamıyor emektir. Aynı hastalığını inkar eden bir hasta olarak düşünün. Tedaviyi reddettiği için bir türlü iyileşemiyor. Türkiye’nin şu anki sorunu bu.”

"SORUNLARIN TEMELİ KÖTÜ YÖNETİM"

Babacan, Odatv’nin engellenmesi üzerine “Her devletin kendi güvenliği ile ilgili bazı refleksleri olabilir. Ancak bunun gelişmiş ülkelerde nasıl uygulandığına bakmak lazım. Almanya’nın Fransa’nın bir güvenlik riski yok mu? Bu olmasına rağmen basın özgürlüğü nasıl beraberce ele alınıyor buna bakmak lazım” diye konuştu. Babacan, Türkiye’deki sorunların temelinde kötü yönetimin yattığını söyledi.

“BİZİMLE UĞRAŞACAKLAR, GEREKLİ CEVAPLARI VERECEĞİZ”

Küçükkaya’nın “Erdoğan ile mücadele edebilir misiniz?” sorusuna Babacan, “Bizim hedefimiz Türkiye’nin sorunlarıyla, biz kişilerle uğraşmayacağız. Biz ülkenin meseleleriyle uğraşacağız. Rakip olacağız doğru ama biz mevcut siyasi partilerin hepsine de rakip olarak çıkıyoruz. Hedefimiz sadece o parti ve o partinin tabanı değil. Siyasi partinin tam ortasında ve ana akım bir siyasi hareket başlatıyoruz. Geçmişinde mutabakat zor ama ortak bir Türkiye geleceği etrafında insanlarımızın buluşmasının mümkün olduğunu görüyoruz. Farklı kesimlere baktığınızda hepsinin hedefi aslında ortak. Bizimle uğraşacaklar, biz de onlara gerekli cevapları vereceğiz, kuşkusuz ama kavga üzerinden siyaset yapmak istemiyoruz”

GÜL SORUSUNA YANIT GELDİ

Babacan parti kurma sürecinde birlikte anıldığı eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le ilgili soruyu da yanıtladı. Babacan şöyle konuştu:

“Abdullah Gül ile çok eski dostuz. Ben siyasete girmeden önce tanıyordum. Beni siyasete davet eden kendisi. Bizim parti hazırlık çalışmalarında bize tecrübesiyle ve fikirleri ile çok destek oldu. Ama siyasi kadronun tamamı biz ve bizim arkadaşlarımızdan oluşan kişiler. Bu kadronun mümkün olduğunca siyaseti bilen ve siyasete yeni kazandırdığımız kişilerden oluşuyor. Listemizde göreceksiniz ki daha önce siyaset yapmamış isimler. Yüzde 30 kadın üyelerden oluşuyor. Yüzde 20’ye yakın 30 yaş altı var. Tüzüğümüze genç ve kadın kotası koyduk. Engelli kotamız var. ”

KORONAVİRÜS, PETROLÜ DÜŞÜRDÜ

Petrol fiyatlarının düşmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Babacan, “Merkez Bankaları piyasalara daha fazla para sürerek bu durgunluğu atlatmaya çalışıyor. Yine de durgunluk riski hala var. Bir de korona virüsü ile ilgili gelişmeler, ticaretin yavaşlama riski, tedarik zincirleri ile ilgili riskler, dünyadaki ürün talebini ve petrol talebini azaltıyor. Petrol fiyatı düşüyor. Üretim ile ilgili anlaşmazlık var. O bol arz, düşen talep fiyatın düşmesini kaçınılmaz kılar. Bu Türkiye için iyi haber. Türkiye petrol ve gaz ithal ediyor. Böyle 30 dolarlarda kalması Türkiye için iyi haber. Virüs daha çok etkin olursa, daha fazla insan maruz kalırsa bu fiyat kolay kolay yükselmez. Yaz aylarının gelmesiyle salgının trendi tersine dönerse o zaman farklı gelişmeler olabilir” ifadelerini kullandı.