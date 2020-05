Babacan'dan hükümetin ekonomi politikalarına sert tepki: Merkez Bankasının rezervleri önemli ölçüde eridi

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 09:22

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bidebunuizle programında, gazeteciler Yavuz Oğhan ve Akif Beki’nin sorularını cevaplayarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“YEDEK AKÇELER BİLE HAZİNE’YE DEVREDİLDİ”

Babacan, ekonomik olarak zor bir dönem geçiren Türkiye'nin mali bünyesinin kriz öncesinde de zayıf olduğuna dikkat çekti. Merkez Bankası'ndaki yedek akçelerin bile Hazine'ye devredildiğini ve bu yedek akçenin harcandığını belirten Babacan, hükümetin ekonomide büyük hatalar yaptığını ve yapmaya devam ettiğini söyledi.

“MERKEZ BANKASININ REZERVLERİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ERİDİ”

Merkez Bankasının rezervleri önemli ölçüde eridiği söyleyen Babacan şöyle konuştu:

“Türkiye’nin zaten mali bünyesi, finansal bünyesi bu kriz salgınından önce oldukça zayıflamıştı. Merkez Bankası’nın rezervleri önemli ölçüde erimişti. 136 milyarı gören rezervler, 85 milyona indi şu anda brüt, nette 25, hatta snam anlaşmalarında ve Hazine'nin Merkez Bankası'nda tuttuğu mevduatları düşünürseniz rezervler eksi. Merkez Bankası sadece rezervleri eritmedi, aynı zamanda kribilitesini kaybetmiş bir Merkez Bankası idi.

“2019'UN KARI VE YEDEK AKÇESİ OCAK AYINDA ALINDI VE HARCANDI”

Hükümetin aşırı müdahalesi ve neredeyse Merkez Bankası'nın bağımsızlığının tamamen ortadan kalkması Türkiye'nin kurumsal yapılarının erozyona uğraması, diğer bağımsız kurularının da artık kurum olarak güvenirliğini ve itibarını yitirmiş olması bizim en büyük sorunlarımız zaten. Bu kriz öncesinde de böyleydi. Bunun yanında bütçe açığı artmıştı, mali alan daralmıştı. Merkez Bankası'ndaki yedek akçeler bile Hazine'ye devredildi ve harcandı. 2019'un karı ve yedek akçesi ocak ayında alındı ve harcandı.

“TÜRKİYE CİDDİ MÜDAHALENİN OLDUĞU BİR DÖNEM YAŞIYORDU”

Bir diğer önemli konuda Türkiye'deki serbest piyasa mekanizmaları, Kambiyo Rejimi, sermaye hareketleri ile ilgili de ciddi bir müdahalenin olduğu dönemi yaşıyordu Türkiye. Zaten devlet müdahalesinin çok aşırı olduğu, dolayısıyla aşırı müdahale sebebiyle de öngörülemezliğin arttığı bir dönemi yaşıyordu Türkiye. Böylesine ekonomik olarak son derece sıkıntılı olduğumuz bir dönemde, işsizliğin arttığı, genç işsizliğin bu kriz öncesi yüzde 27'yi gördü. Rekordur yani. Türkiye maalesef zayıf bir dönemde yakalandı. Bir de kriz başladıktan sonra yapılanlar, kriz yönetimi. Özellikle ekonomi bakımından söylüyorum. Son derece büyük hatalar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor.”

“HİÇBİR ZAMAN TARİKATA ÜYE OLMADIM”

Babacan, “Herhangi bir tarikata üye misiniz?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Hiçbir zaman olmadım. Benim annem, babam da hiçbir zaman olmadı. Ailemde hiç kimse olmadı, yakın çevremi söylüyorum. Çünkü biz açıkçası aile olarak akla çok önem veriyoruz. Ben aklımı asla hiç kimseye teslim etmedim bugüne kadar. Her zaman kendi hür irademle hareket ettim. Benden büyük tek bir irade var, o da ilahi irade. Onun haricinde ben kendi irademle hareket ettim. Hayatımın her aşamasında, AK Parti içerisinde dahi. Bunları neyden anlayabilirsiniz. Aşağı yukarı 17-18 yıllık bir AK Parti geçmişim var. Ve o süre içerisinde benim açıklamalarım var. Bütün görüntüleri tarayın, ağzımdan çıkan her şeyi tarayın. Ben hepsinin altına imzamı atarım.”