Babacan’ın partisinin kuruluş tarihi hakkında yeni iddia

07 Mart 2020 Cumartesi, 13:38

Tarafsız Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Babacan’ın partisinin kuruluş tarihi önümüzdeki hafta şekilleniyor. Babacan’a yakın kaynak, partinin kuruluş tarihine ilişkin, “Haftaya” yorumunu yaparken, tarih için “Tarih belli değil” dedi. Kulislerde ise 14 ya da 15 Mart tarihinde parti kuruluşuyla ilgili tanıtım programının yapılacağı konuşuluyor.

TBMM’YE 11’İNCİ PARTİ OLARAK GİRECEK

Ali Babacan’ın partisi TBMM’ye 11’inci parti olarak girecek. Babacan’ın partisinde milletvekillerinin de olacağı öğrenildi.

AKP’NİN KURUCU ÜYESİYDİ

Ali Babacan, 8 Temmuz 2019 tarihinde kurucu üye olduğu AKP’den istifa etti. Babacan, istifasının ardından kamuoyuna yaptığı açıklamada, Türkiye’nin geleceği için yeni bir siyasi parti oluşturmak üzere çalışmalara başladıklarını belirtti. Babacan, farklı üniversiteden gençlerle buluşmasında da AKP’den istifasına ilişkin şöyle dedi:

“2001’de AK Parti kurucusu oldum, 2002’de hükumet üyesi oldum, yani bakan oldum. 13 yıl bakanlık 14 yıl parti yönetimi. 2009-2010’dan itibaren ilk sinyaller gelmeye başladı, sorun sinyalleri. Yani ikinci dönemde 2007 seçimiyle beraber problem sinyalleri gelmeye başladı. Hatta benim ilk istifa mektubum Mart 2009 tarihlidir, bundan kaç sene önce. Fakat daha sonra işte düzelteceğiz, hep beraber yapacağız, dur nereye gidiyorsun gibi ikna yöntemleri nedeniyle biraz daha durdum içinde. Fakat sorunlar sadece büyüdü.”