27 Mart 2020 Cuma, 09:40

TCDD'de uzun yıllardır makinist olarak görev yapan 64 yaşındaki Recep Turan’ın 23 Mart'ta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Turan’ın oğlu Aytekin Turan, “Babam 16 Mart’ta hastaneye yatırıldı ve e-Nabız uygulamasına göre de 20 Mart'ta koronavirüs teşhisi konulmuş. Bize 21 Mart’ta bilgi verildi. Babam, teşhis konulana kadar izole edilmedi, karantinaya alınmadı. Doktorlarla temas kurdu. Uzun süre acilde kalabalık bir ortamda yattı. Annemin koronavirüs testi pozitif çıktı ve abim de karantinada” diye konuştu.

“Babam 64 yaşında ve astım hastası da olduğu için risk grubundaydı ve o nedenle de işe gitmiyordu” diyen Aytekin Duran, “Ailem, babamı 16 Mart’ta ateşi çıktığı için Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne götürdü. Doktorlar, akciğerlerinde bir sorun olduğundan şüphelendiklerini söylediler ama bu süreçte izole edilmedi veya teşhis konulmadığı için tedavi başlamadı” ifadelerini kullandı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Duran, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Ağabeyimin testi negatif çıktı ama karantinada. Cenazeye en fazla 6 kişinin katılabileceği söylendi. Babamı 24 Mart’ta defnettik. Annem ve ağabeyim babamın cenazesine katılamadığı için çok üzgünler, çok zor ve kötü bir durumdayız.”