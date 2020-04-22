Babası tarafından öldürülen küçük kız son yolculuğuna uğurlandı

22 Nisan 2020 Çarşamba, 14:36

Gaziantep'te, eşi R. Aslan'dan ayrı yaşayan Müslüm Aslan (33), 11 yaşındaki kızı Ceylan'ı 2 çocuğunun gözü önünde darp etti. Hastaneye kaldırılan küçük kız, 4 gün süren yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesini kaybetti. Polisin yakaladığı Müslüm Aslan, tutuklandı.

“CANİ BABAN UTANSIN”



Talihsiz kızın cenazesi cenaze aracıyla evine getirildi. Burada kızını bekleyen anne R.A., sinir krizi geçirdi. R.A. yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken elinden kızının hırkasını bırakmadı. R.A., cenaze töreninden sonra gözyaşları dökerek feryat etti. Anne R.A., “cani baban utansın” diye haykırdı.

Talihsiz çocuk Yeşilkent Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan M.A. ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

EŞİNİ BIÇAKLADAĞI İÇİN CEZAEVİNDEYDİ

1 yıl önce tartıştığı eşi R. Aslan'ı bıçakladığı için cezaevine giren ve tahliyesinin ardından, babaevine dönen eşinden 3 çocuğunu alarak yaşadığı eve dönen Müslüm Aslan, büyük kızı Ceylan'ı dövdü. Minik kızın yere yığılarak hareketsiz kalması üzerine Aslan, 155 ihbar hattını arayarak, çocuğunu darp ettiğini belirterek adresini verdi. Aslan, bu sırada diğer çocukları Y. İ.(7) ile B.'yi (5) alarak kendisinden boşanmak için dava açan ve baba evinde yaşayan R. Aslan'ın Ocaklar Mahallesi'ndeki evine bıraktı. İhbarın ardından eve giden polis, kanlar içerisindeki Ceylan'ı ambulansla hastaneye kaldırırken, kaçan babayı da bir parkta yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltındaki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Müslüm Aslan, tutuklanarak cezaevine konuldu. Bu arada evde yapılan incelemede kızını döverek ölümüne neden olan Müslüm Aslan'ın olayın ardından sıçrayan kan izlerinin bulunduğu perdeyi keserek sobaya atıp, yaktığı belirlendi

