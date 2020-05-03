Bağcılar'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
TEM Oto Center mevkisinde 59 NB 001 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi nedeniyle bariyerlere çarpıp devrildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü ve yanındaki kişiyi çıkardı.
Hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi sürerken, araçtaki diğer şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.
Video Haberler
- 'Karanlık ilişkileri deşifre ettikleri için hapisteler'
- Belçikalı bakanın maskeyle imtihanı kamerada
- Kısıtlama dinlemediler sokak ortasında dans ettiler
- Meltem Cumbul'dan 1 Mayıs mesajı
- Kan donduran olay: Kızının kesik başıyla yakalandı!
- Millet güzel delirdi gerçekten notuyla paylaşıldı!
- Yunanistan'da 'sosyal mesafeli' 1 Mayıs kutlaması
- İtalya'da ezan sesi polis aracından böyle yükseldi
- Kıbrıslı Rumlar'dan Aşık Veysel türküsüyle barış mesajı
- Türkiye'den yardım isteyen gurbetçi İsviçre basınında!