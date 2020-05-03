Bağcılar'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA
03 Mayıs 2020 Pazar, 09:02

TEM Oto Center mevkisinde 59 NB 001 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi nedeniyle bariyerlere çarpıp devrildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü ve yanındaki kişiyi çıkardı.

Hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi sürerken, araçtaki diğer şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.


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