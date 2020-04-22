Bağışıklığın en önemli dostu derin deniz balıkları

22 Nisan 2020 Çarşamba, 13:21

Tüm dünyayı alarma geçiren ve hızla yayılan korona virüsten korunmanın iki yolu var: Evde kalmak ve bağışıklık sistemini güçlü tutmak. Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en kolay formülü ise içerdiği Omega 3, vitamin ve mineraller nedeniyle balık tüketmek. Ancak dikkat. Bağışıklık kalkanı olarak adlandırılan her balık aynı değil. Uzmanlar, havuz ve çiftliklerde yetişen balıklarla doğal ortamında, yani derin ve temiz denizlerde yetişen balıkların aynı faydayı sunmadığı konusunda hemfikir.

OMEGA 3 ZENGİNİ TON BALIĞI

Deniz ürünlerinden aldığımız protein, elzem yağlar, vitamin ve minerallere yaşamımızın her döneminde büyük ihtiyaç duyuyoruz diyen Beslenme Uzmanı Berrin Yiğit; balıkta bulunan Omega-3, kaliteli protein, vitamin ve minerallerin bağışıklık sistemini düzenleyici rollerine dikkat çekiyor.

“Haftada 2-3 gün balık tüketimi, günlük Omega-3 gereksinimini karşılayacaktır” diyen Beslenme Uzmanı Berrin Yiğit, “Özellikle Omega 3 açısından zengin, açık denizlerde yetişen ton balığı, protein açısından oldukça değerli bir besin kaynağı” diye ekliyor.

GÜNLÜK 100 İLA 300 GRAM TÜKETİM YETERLİ

Ton balığı, selenyum, magnezyum, potasyum ve B vitamini kompleksi gibi değerli vitamin ve minerallerinin temini açısından da önemli. Aynı zamanda yağ ve kalori değeri düşük olan ton balığını, sıcak yemeklerde, zeytinyağlılarda ve salatalarda kullanırken, gereksiz kalori alımından da kaçmak mümkün. Vücudumuzun günlük olarak ihtiyaç duyduğu proteinin %30 ila 40’lık kısmını karşılayan ton balığı ise, en çok tüketilen besinlerin başında geliyor. Salgınla mücadelede doğru beslenmenin en zengin kaynağı olan ton balığı, günlük 100 ila 300 gram tüketimiyle gerekli Omega-3 ihtiyacını karşılarken, güçlü bir bağışıklık sistemiyle hastalıkların da en büyük düşmanı oluyor.

AMAN DİKKAT…

D vitamini ve doğal Omega-3 bakımından zengin olan ton balığını alırken, dikkat edilmesi gereken noktalar da var. Bunların başında ton balığının nereden sofralarımıza geldiği sorusu var. Okyanus gibi soğuk ve derin sularda yaşayan, doğal ortamlarda beslenen ton balıkları, en doğal Omega-3 kaynağı olma özelliği taşıyor. Aynı zamanda, Hint, Atlantik ve Pasifik gibi okyanuslarda yetişen ton balıklarının içeriğinde kesinlikle cıva bulunmuyor.











