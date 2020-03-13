Baharın habercisi Acı Ot Festivali'ne geri sayım başladı

13 Mart 2020 Cuma, 09:15

Festival açılışı, 14 Mart 2020 Cumartesi günü saat 11.00’de Ortakent Köyiçi mevkiinde yapılacak. Ege’nin yöresel lezzetlerini, el emeği göz nuru yöresel tasarım ve ürünlerini görücüye çıkaran ve Bodrum’a baharı müjdeleyen festivalde bu yıl 250’nin üzerinde yöresel lezzet standı kurulacak. Festival süresince Bodrum’un seçkin bazı mekanları da yöresel lezzetlerini özel indirimlerle sunacak.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ ŞEFLER ACI OT FESTİVALİ’NDE

Acı Ot Festivali bu yılki etkinliklerinde birbirinden ünlü şefleri ağırlayacak. Konuk şefler, yemek şovlarını festival konukları için yapacak. Yaptıkları balık yemekleriyle ünlenen Şef kardeşler Mehmet ve Faruk Gezen, ünlü sunucu Alp Kırşan’ın moderatörlüğünde özel bir performans sergileyecek. Festival süresince sunum yaparak festivale lezzet katacak diğer şefler ise Zekeriya Yıldırım, Özlem Mekik, Rafet İnce, Hasan Paydaş, Nihat Değirmenci, Ayvaz Akbacak, Eyüp Kemal Sevinç, Mehmet Yalçınkaya olacak. İki gün boyunca devam edecek Acı Ot Festivali kapsamında “Mis Gibi Müsgebi” sergisi de açılacak. Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bahçesinde kurulacak sergide, eski Bodrum ve Ortakent fotoğrafları beğeniye sunulacak.