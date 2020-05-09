Bahçeli'nin övgülerine Albayrak'tan çifte teşekkür

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 21:15

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kendisine destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak teşekkür etti. Albayrak’ın görüşmede Bahçeli’ye, verdikleri desteğin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ettiği ve gündemdeki konularla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu öğrenildi.

Twitter hesabından Devlet Bahçeli’nin açıklamasını alıntılayan Albayrak, paylaşımında “Tüm gayreti ile Büyük ve Güçlü Türkiye idealini sahiplenen, siyasette gayesi millet olan sizlerin ekonomideki mücadelemize verdiği destek bizler için tarifsizdir. Bu destek ile aşamayacağımız badire yoktur. Size ve şahsınızda MHP ailesine şükranlarımı sunarım” ifadelerine yer verdi.

MHP lideri Bahçeli, bugünkü açıklamasında CHP’yi eleştirerek Albayrak’a destek vermişti. Bahçeli, Twitter hesabından “IMF heyetiyle otel lobilerinde kulis yapanlar Türkiye ekonomisine atıp tutuyorlar. Çok başarılı bulduğumuz Sayın Berat Albayrak’a verip veriştiriyorlar! İnsan da biraz edep olur, biraz erdem olur, Kemal Derviş’in yardakçıları, devşirilmiş ucubeler Türk milletini kandıramazlar” şeklinde paylaşım yapmıştı.