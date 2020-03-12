Bakan Akar: Ateşkes bozulursa onların canını yakmaya devam edeceğiz

12 Mart 2020 Perşembe, 10:09

Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:

İdlib'de tüm unsurlarımızla mevcudiyetimiz devam ediyor. Çekilme söz konusu değil, birliklerimiz, unsurlarımız yerlerini muhafaza ediyor.

Hava Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyinde MİT'le koordineli operasyonunda KCK'nın sözde yönetiminden biri kadın 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse bıraktığımız yerden başlamaya, onların da canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Herkes her an hazır.

KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Karargah ve birliklerde tedbirleri hayata geçirdik. Yurt dışı temasları ile heyetlerin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik.

Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak