Bakan Albayrak’tan cevap yerine ‘internet bağlantısı’

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 10:01

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, milletvekilleri tarafından kendisine yöneltilen soruları yanıtlamak yerine soruyla ilgili internette yer alan yazıların sayfa bağlantısını gönderiyor.

Albayrak, şubat ayında yanıtladığı önergelerde ilk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun Merkez Bankası ile Yap-İşlet-Devret projelerine ilişkin yönelttiği sorulara, ilgili kurumların internet linklerini göndererek cevap verdi. Albayrak daha sonra CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un devletin kiraladığı binalara ilişkin verdiği soru önergesine de aynı şekilde yanıt geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, son olarak İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu’nun soru önergesini internet bağlantısı aracılığıyla yanıtladı. Ancak Albayrak’ın gönderdiği bağlantıya erişilemedi.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, İYİ Partili Çulhaoğlu, mart ayında koronavirüs salgını nedeniyle çalışamayan diş hekimleri ve özel muayenehanelere yönelik ekonomik tedbirlere ilişkin bir soru önergesi hazırladı. Çulhaoğlu önergesinde, krizden etkilenen özel sağlık kuruluşlarının kredi imkanlarını ve diş hekimlerine kısa çalışma ödeneğinde öncelik tanınmasının gündemde yer edinip edinmediğini sordu. Çulhaoğlu ayrıca, "Ülkemizdeki özel muayenehaneler ve özel ağız ve diş sağlığı merkezleri ile poliklinikleri için herhangi bir çalışma yapılmadığı gibi bu konuda herhangi bir açıklama da yapılmamıştır" dedi.

ADRES BULUNAMIYOR

Çulhaoğlu’na 15 günlük yasal süre sona erdikten sonra yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, koronavirüs salgını hakkında Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan eşgüdüm toplantısındaki konuşmaların bağlantısını gönderdi. Önergeye başka yanıt vermeyen Albayrak’ın gönderdiği bağlantıya ise ulaşılamadı.