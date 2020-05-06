Bakan Albayrak'tan swap ve rezerv açıklaması

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 17:01

Hazine ve Maliye Bakanı Berat, "G20’de ticaret açığı verdiğimiz ve serbest ticaret anlaşmamız olan ülkelerle birebir swap görüşmeleri yapıyoruz. Sonuçlanmadan yorum yapmak doğru değil, ama birden fazla olma olasılığı yüksek" açıklamasını yaptı. Görüşmeler sürdüğünü söyleyen Albayrak, "IMF ile swap masada değil" dedi.

TCMB'nin brüt ya da net rezerv hedefinin olmadığını kaydeden Albayrak, "Türkiye'nin rezervleri fazlasıyla yeterli seviyede" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası yatırımcılarla düzenlediği telekonferansta sunum gerçekleştirdi. Citigroup ve Societe Generale'in düzenlediği ve basına kapalı gerçekleşen toplantıda Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Yılın son çeyreğinde toparlanma bekliyorum.

- Swap görüşmeleri devam ediyor, birden fazla anlaşma olabilir. Swap görüşmeleri sonuçlandıkça açıklayacağız.

-Türkiye'nin rezervleri fazlasıyla yeterli seviyede.

- Swap için G-20 ile görüşüyoruz, sonuçlandırılması konusunda iyimserim

- Bu yıl çok ufak bir cari açık bekliyorum.

- Enflasyon konusunda bu yıl baskı beklemiyorum.

- Pandemi öngörü yapmayı zorlaştırıyor.

- Yılın son çeyreğinde toparlanma bekliyorum.

- Ek teşvik paketlerine ihtiyaç duyulabilir.



