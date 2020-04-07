Bakan Albayrak’tan ücretsiz izin açıklaması!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ücretsiz izne çıkanlar için de maaş desteğinde bulunacağız. Bu süreçte 2.3 milyon aileye daha nakdi yardımda bulunacağız. Toplam 4 milyon 400 aileye nakdi yardım yapacağız" dedi.
Albayrak: "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz. 5 bin liranın altında geliri olanlara verilecek temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişi başvurdu, ödemesi bu hafta başlayacak. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin, onlar için de maaş desteği başlatacağız. Salgının ekonomiye etkileri olacaksa burada ekonomiyi ve piyasaları salgından koruyacak mücadelede özel bankaları da görmek arzusundayız." dedi.
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