Bakan duyurdu: 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid 19, Kanser ve Parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid 19, Kanser ve Parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
SGK kapsamında yapılan düzenlemeye ilişkin bilgileri paylaşan Selçuk, “Covid19, Kanser ve Parkinson gibi bir çok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurtiçi ilaç sayısı 8.594’e ulaştı” ifadelerini kullandı.
Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Selçuk, geri ödeme listesine alınan ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulundu.
Yapılan düzenlemeyle, geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 4 kanser, 7 parkinson ilacı ve bir de COVID-19 hastalığının tedavi protokolünde kullanılan “oseltamivir” etken maddeli sistemik antiviral ilaç bulunuyor.
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