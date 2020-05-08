Bakan duyurdu: Türkiye aşı çalışmalarında hayvan deneyleri aşamasına geldi

08 Mayıs 2020 Cuma, 15:41

Dünyada koronavirüs aşısı çalışmaları sürerken, Türkiye’nin bu konuda herhangi bir faaliyet yapıp yapmadığı da uzun süredir tartışılıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 8 aşı geliştirme projesini desteklediklerini söyledi. CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Varank, bir çalışmada hayvanlar üzerinde deney yapma aşamasına geçildiğini söyledi.

Türkiye'de koronavirüs vakası görülmeden önce bilim insanlarıyla toplantı yaptıklarını belirten Varank, “TÜBİTAK'ın koordinasyonunda biz bu platformu oluşturduk ve burada özellikle bu hastalığın tedavisinde kullanılacak ilaçlar ve aşı çalışmalarıyla ilgili projeleri değerlendirmeye aldık. 17 projeyi destekliyoruz, bunların 8'i aşı geliştirme projesi. Hem Hasan hocamız TÜBİTAK'ın başında birebir her gün belki görüşmeler yaparak bu projeleri takip ediyorlar. Şu anda bunu ilk kez buradan söyleyeyim. Rekombinant aşıda üç tane hocamız hayvan deneyleri aşamasına geldi. Hatta bir tanesi hayvan deneylerini başlattı” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 13 firmanın tanı kiti üretebildiğini de kaydeden Varank, “Dünyanın birçok ülkesine ihracatını yapıyorlar. Biz TÜBİTAK ile bir çağrı başlatmıştık. Özellikle yeni nesil tanı kitlerinin üretilmesiyle ilgiliBizim desteklediğimiz şu anda hızlı sonuç verebilen bir hızlı tanı kitini belki de dünyada ilk olacak şekilde Haziran ayı gibi prototipini üretmeyi planlıyoruz “dedi.

Varank, maske üretimiyle ilgili ise şunları kaydetti:

“Türkiye'nin şu anda günlük maske üretim kapasitesi, bizim bizzat firmalardan aldığımız 40 milyon maskeyi geçmiş durumda. Tabi bu bahsettiğimiz cerrahi maskeler. Bunun yanında penye, kumaş maskelerle ilgili de biliyorsunuz bilim kurulun bunların kullanılabilirliğiyle ilgili de görüşü vardı. Şu anda TSE ve tekstil federasyonları çok sıkı şekilde çalıştık. Birkaç gün içerisinde bez maskelerle ilgili standartlarla ilgili de bir açıklamamız olacak. Zaten günlük 40 milyon çok yüksek. Ama bunun yanında tek kullanımlık olmayan maskelerle ilgili standardı belirleyeceğiz. Temel şartları sağlayan, temel maskeyle ilgili tabi ki bir tavan fiyat ticaret bakanlığımız ilan edebilir.”