Bakan "eşit değiliz" dedi, 7 maaşını bağışladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Koronavirüs’le mücadele kapsamında başlattığı bağış kampanyasına kişisel sosyal medya hesabından destek çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2020 Salı, 12:55

Erdoğan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı Milli Dayanışma Kampanyası başlattıklarını duyurmuş ayrıca, “Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum” demişti.

Sağlık Bakanı Koca kişisel sosyal medya hesabından kampanyaya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, Koronavirüs’e karşı hepimiz eşit şartlarda değiliz. Maddi desteğe ihtiyaç duyanları lütfen destekleyin” çağrısında bulundu.


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