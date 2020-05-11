Bakan Kasapoğlu, Galatasaray Başkanı Cengiz'i ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Galatasaray Başkanı Cengiz'i ziyaret etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 7 Mayıs'ta geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında detaylı bilgi alan Bakan Kasapoğlu, Cengiz'in ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.
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