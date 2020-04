Bakan Koca açıkladı: Yaşamını yitirenlerin sayısı arttı!

14 Nisan 2020 Salı, 18:32

Bakan Koca, ''107 yurttaşın daha yaşamını yitirdiği, 4 bin 62 yeni vakanın olduğunu duyurdu. Toplam vaka sayısı 65 bin 11’e ulaştı. Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 1403 oldu'' açıklamasını yaptı.

Koca, ''Hastaların tespitinde nasıl bir yöntem izliyoruz? Diğer ülkelerle aramızda benzerlikler, farklılıklar nelerdir? Neden ısrarla direnmek, önlem almak gerekiyor. Bugünkü sözlerim bu soruların cevabı olma amacını taşıyacak'' dedi.

'FİLYASYON YÖNTEMİNİ UYGULADIK'

Koca, ''Filyasyon kelimesini çok duydunuz. Bu kelimeyi ileriki günlerde unutmayacaksınız. Bu kelime bunu hak ediyor. Filyasyon bulaşıcı hastalıkla ilgili temas zincirinin taranmasının adıdır. Vaka artışının erkenden düşüşe geçmesini biz bu filyasyonla sağladı. Filyasyon yöntemini bizim gibi uygulayan hiç olmadı. Pozitif tanı konan hastaların her birinin son üç gün içinde temas ettiği bütün kişilere ulaşıp, onları taramaya çalıştık. Bunun dikkat, titizlik gerektiren bir çalışma olduğunu dışarıdan anlamak zordur. Filyasyonda yani hastanın temas halinde olduğu kişiler zincirinin taranması sürecinde neler oluyor? O kişilere ulaşılıyor, gözlem altına alınıp izole edilip tedavilere başlanıyor. Genel tarama zaten doğru önlem değil, güvenli sonuç elde etme açısından akılcı da değil. Filyasyon uygulaması soruya güçlü cevap veriyor. Biz nokta atışı yaparak ilerliyoruz. Yaygın temas taraması, sıkı takip salgının önünü kesmenin yolu bu. Dünyanın büyük kısmı filyasyon yerine şikayet üzerine tanı ve tadevi yolunu izliyor. Hasta kaybı artış oranı hızında da az evvel bahsettiğim vaka artış hızına sahibiz. Vaka artış hızının inişe geçmiş olması, ölüm artış hızının yavaşlaması mücadelede doğru yönde olduğumuzun, tedbirlerden sonuç alacağımızın somut işaretleridir'' şeklinde konuştu.

EN YÜKSEK İL ZONGULDAK

Koca, ''Filyasyon ekibi, doğrudan tanı konulmuş kişilere ulaşmaktadırlar. Her yeni vakada hastalığa karşı ağ yeniden kurulmaktadır. Erken tanılarla, hem yayılma önlenmekte hem de risk grubunda olanların hayatı kurtarılmaktadır. Filyasyon çalışması 81 ilimizde yapılmaktadır ve temaslı takibin yapıldığı en yüksek il Zonguldak, en düşük il ise Şanlıurfa’dır. İstanbul’da bin 200 filyasyon ekibi görev yapmaktadır, Türkiye genelinde ise 4 bin 600’dür'' dedi.

“VAKA ARTIŞI DÜŞÜŞE GEÇTİ”

Koca, ''Vakaların sayısı tüm dünyada artıyor. Yöntemlerde benzerlik olsa da, her ülke kendi mücadelesi kendi şartları durumuna göre veriyor. Türkiye’de ise tespit edilen her olay, sizin gözünüzün önündedir. Kötü olaylar ise kısmen gözünüzün önündedir. ABD’de 11, İspanya’da 9, Çin’de 7. haftada en çok görülen vaka sayısına ulaşıldı. Türkiye’de ise en çok vaka sayısına ulaşılması 4. haftada gerçekleşti. Türkiye’de vaka artışı düşüşe geçti. Virüsün yayılma gücüne karşı, şu anki şartlarda yayılma hızını kontrol altına almaya başlamış bulunmaktayız'' ifadelerini kullandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI



Sokağa çıkma yasağı ile ilgili soruları yanıtlayan Koca, ''Bilim Kurulu'nun her zaman üzerinde durduğu izolasyonun, hareketli ortamın minimalize edilmesi şeklinde oldu. Hareketliliği, teması azaltan, izolasyonu hedefleyen her türlü yaklaşım Bilim Kurulu'nun talep ettiği bir durum. Amaca bu anlamda hizmet eden bir durum. Sonuçlarıyla ilgili biz bütün rakamları şeffaf bir şekilde her gün sizlere aktarıyoruz. Kamuoyu biliyor. Önümüzdeki dönemde bu sonuçları birlikte görmüş olacağız'' dedi.



SÜLEYMAN SOYLU AÇIKLAMASI

Cuma günü yaşananlarla ilgili, benim farklı bir şey söylemem gerekmiyor diyen Koca, ''Cuma günü alınan karar, hükümetin aldığı bir karar. İçişleri Bakanı’yla birlikte mücadele arkadaşlığı yaptık. O günle ilgili de sayın Süleyman bey, kamuoyuna açıklamaları gerektiği şekilde yaptı'' dedi.