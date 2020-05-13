Bakan Koca’dan dışarı çıkacak çocuklara mesaj
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 4 saat için dışarı çıkabilecek olan çocuklara sosyal medya hesabından seslendi. Bakan Koca, çocuklara önlerinde çok daha güzel günler ve uzun beraberlik olduğunu belirterek sağlıkları için biraz daha fedakarlık yapmaları gerektiğini söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında dışarı çıkacak olan çocuklar için sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. Bakan Koca, "Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor. Ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakarlık yapacağız" dedi.
Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor. Ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakârlık yapacağız. pic.twitter.com/EEX19URi53— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 13, 2020
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