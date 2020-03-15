Bakan Koca'dan yeni açıklama: Vaka sayısı yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada yeni vakaların tespit edildiğini duyurdu.
Bakan Koca, ''Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir'' ifadelerini kullandı.
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