Bakan Pekcan: Bez maske ihracatında ön izin şartı aranmayacak
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Çok kullanımlı bez maske ihracatı için ön izin şartı aranmayacak" dedi.
Ticaret Bakanı Pekcan, "Tekstil ve hazır giyim sektöründe küresel talep daralmasının yaşandığı bu dönemde, çok kullanımlı bez (dokuma/örme kumaştan mamul) maske ihracatı için ön izin şartı aranmayacak olup, ihracatçılarımıza kolaylık sağlayacak bu uygulamanın hayırlı olmasını dilerim" dedi
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