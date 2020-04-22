Bakan Selçuk açıkladı: Okullar ne zaman açılacak?
Koronavirüs can almaya devam ediyor... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili "Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle hareket edeceğiz. Net tarih yok. Tabii ki mayıs-haziran ve eylül-ekim dönemlerine ilişkin de çalışmamız bulunuyor" ifadesini kullandı. Selçuk, LGS tarihiyle ilgili ise net konuştu: Şu an değişmesi mümkün değil...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde koronavirüs tedbirleri hakkında açıklamalarda bulundu.
NTV canlı yayınında konuşan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:
-Okullar sağlık sorunları giderildiği için ‘okullar açılsın’ deseler biz buna hazırız. Biz kararlarımızı alırken tek noktadan bakmıyoruz.
-Yazın da çocuklarımızın dinlenmesini istiyoruz. Biz her türlü telafisini yaparız. Biz bunu hallederiz. Ama toplumun birliğini beraberliğini korumak daha önemlidir.
-Türkiye’nin gidişatı ya da DSÖ’nün önerisi olumlu yönde olursa biz hemen çalışmalara başlarız.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
-Yaz ayları için bir planlamamız yok. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Yeni eğitim takvimi için çalışmalarımız hazır. Okulların açılmasıyla ilgili eylül-ekim ayları daha ağır basıyor. Bilim Kurulu’nun tavsiyesiyle hareket edeceğiz. Net tarih yok.
LGS ERTELENECEK Mİ?
-LGS ile tarihin değişmesi şu an değişmesi mümkün değil. Ama çocuklarımıza bir şey demek istiyorum. Motivasyonu bozmayalım, okullar herkes için kapalı. Biz 7 Haziran’daki sınavı elbette erteleriz ancak böyle bir durum şu an yok. Online sınav da yapılmayacak.
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