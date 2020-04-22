Bakan Selçuk açıkladı: Okullar ne zaman açılacak?

22 Nisan 2020 Çarşamba, 12:52

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde koronavirüs tedbirleri hakkında açıklamalarda bulundu.

NTV canlı yayınında konuşan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

-Okullar sağlık sorunları giderildiği için ‘okullar açılsın’ deseler biz buna hazırız. Biz kararlarımızı alırken tek noktadan bakmıyoruz.

-Yazın da çocuklarımızın dinlenmesini istiyoruz. Biz her türlü telafisini yaparız. Biz bunu hallederiz. Ama toplumun birliğini beraberliğini korumak daha önemlidir.

-Türkiye’nin gidişatı ya da DSÖ’nün önerisi olumlu yönde olursa biz hemen çalışmalara başlarız.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

-Yaz ayları için bir planlamamız yok. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Yeni eğitim takvimi için çalışmalarımız hazır. Okulların açılmasıyla ilgili eylül-ekim ayları daha ağır basıyor. Bilim Kurulu’nun tavsiyesiyle hareket edeceğiz. Net tarih yok.

LGS ERTELENECEK Mİ?

-LGS ile tarihin değişmesi şu an değişmesi mümkün değil. Ama çocuklarımıza bir şey demek istiyorum. Motivasyonu bozmayalım, okullar herkes için kapalı. Biz 7 Haziran’daki sınavı elbette erteleriz ancak böyle bir durum şu an yok. Online sınav da yapılmayacak.