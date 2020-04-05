Bakan Selçuk duyurdu: 93 ilaç geri ödeme listesine alındı

05 Nisan 2020 Pazar, 10:37

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 93 ilacın geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Selçuk, “4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık” ifadelerini kullandı.

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