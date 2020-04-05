Bakan Selçuk duyurdu: 93 ilaç geri ödeme listesine alındı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 93 ilacın geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Selçuk, “4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık” ifadelerini kullandı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 93 ilacın geri ödeme listesine alındığını açıkladı.
Selçuk, “4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık” ifadelerini kullandı.
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