Bakan Selçuk duyurdu: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) kılavuzunun güncellendiği ve sınavın 16 Temmuz'da açıklanacağını duyurdu.
Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:
-LGS kılavuzu güncellendi, meb.gov.tr'de yayınlandı.
-LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak.
-Sınavlarda tüm tedbirler alındı.
-YKS'de sadece 1. dönem konuları olacak.
-Sürekli destek ve rehberlik hizmeti veriyoruz... Bizim ödevimiz tüm tedbirleri almak.
-Öğrenciler 1. dönem notlarıyla üst sınıfa geçecek...
-Gerekirse hafta sonu kursları yapılacak.
-Okullarımız için gerekli tedbirler alınıyor.
Selçuk dün yaptığı açıklamada da 'Çocuklar mevcut tedirginliği daha da artırmamak için kendi okullarında girecek. Belgelerini e- okuldan alacaklar. Yeni kimlik alamama olabilir diye fotoğraf şartını da kaldırdık. Sınıfta kaç kişi olacak? Nasıl oturacaklar? planlamalar yaptık. Bilim Kurulu'na da danışılarak karar vereceğiz' demişti.
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