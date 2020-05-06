Bakan Selçuk duyurdu: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 11:15

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

-LGS kılavuzu güncellendi, meb.gov.tr'de yayınlandı.

-LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak.

-Sınavlarda tüm tedbirler alındı.

-YKS'de sadece 1. dönem konuları olacak.

-Sürekli destek ve rehberlik hizmeti veriyoruz... Bizim ödevimiz tüm tedbirleri almak.

-Öğrenciler 1. dönem notlarıyla üst sınıfa geçecek...

-Gerekirse hafta sonu kursları yapılacak.

-Okullarımız için gerekli tedbirler alınıyor.

Selçuk dün yaptığı açıklamada da 'Çocuklar mevcut tedirginliği daha da artırmamak için kendi okullarında girecek. Belgelerini e- okuldan alacaklar. Yeni kimlik alamama olabilir diye fotoğraf şartını da kaldırdık. Sınıfta kaç kişi olacak? Nasıl oturacaklar? planlamalar yaptık. Bilim Kurulu'na da danışılarak karar vereceğiz' demişti.