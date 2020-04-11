Bakan Selçuk: Şartlı doğum yardımını 100, eşi vefat etmiş kadınlara ödenen miktarı 325 liraya çıkardık

11 Nisan 2020 Cumartesi, 11:23

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, sosyal yardımlarda hak sahiplerinin yüzde 61’ini kadınların oluşturduğunu kaydetti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yardım programlarında ödenen miktarların artırıldığını ifade ederek, “Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde, sosyal yardımlarda kadınlara ödenen miktarlarda artışa gittik; şartlı doğum yardımını 100 TL’ye, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı kapsamında ödenen miktarı da 325 TL’ye çıkardık” dedi.

2003 yılından bu yana çocuk ve kadınlar için; Sağlık Yardım Programları (Şartlı Sağlık Yardımı, Şartlı Gebelik Yardımı, Şartlı Doğum Yardımı ve Şartlı Lohusalık Yardım Programları) ile, 2012 yılından bu yana da eşi vefat etmiş, yoksulluk riski ile karşı karşıya kadınlar için Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım Programı (EVEK) uygulandığını anımsatan Selçuk, “2019 yılında sağlık programları kapsamında 1,3 milyon kişi için 433 milyon TL, EVEK programı kapsamında da 165 bin kadın için 377 milyon TL ödeme yaptık” diye konuştu.

Yeni düzenlemeyle birlikte, Şartlı Sağlık Yardımı, Şartlı Lohusalık Yardımı ve Şartlı Gebelik Yardımı miktarlarında da yüzde 29’luk artışa gidildi.