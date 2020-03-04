Bakan Soylu'dan açıklama: Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 135 bin 844

04 Mart 2020 Çarşamba, 11:04

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Saat 09.00 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne’den Yunanistan’a geçen göçmen sayısı, 135 bin 844" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu 29 Şubat-4 Mart tarihleri arasında 135 bin 844 göçmenin Türkiye'den ayrılıp, Yunanistan'a geçtiğini açıkladı. Sınır hareketliliğiyle ilgili son açıklamayı 1 Mart'ta yapan Yunan hükümeti, 10 bin mültecinin sınırdan geçiş yapmaya çalıştığını ancak engellediklerini söylemişti.