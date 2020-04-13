Bakan Soylu’dan ilk açıklama: “Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz”

13 Nisan 2020 Pazartesi, 10:09

Dün akşam saatlerinde görevinden istifa ettiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmedi.

Yaşanılanlar sonrası kısa bir açıklama yapan Bakan Soylu, “Allah hem milletimize hem de bizden umudu olanlara, bizi mahcup etmesin. Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah’a emanet olun” dedi.



