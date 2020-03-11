Bakan Ziya Selçuk: Ortak açıklama yapılacak

11 Mart 2020 Çarşamba, 11:04

Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da iştirak edecek.

Toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.