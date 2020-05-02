Bakandan kulüplere acil çağrı

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 09:24

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, profesyonel futbol liglerinin akıbeti ile ilgili olarak acil bir toplantı kararı aldı. Bakan, paylaşımında "Yarın (bugün) saat 15.00’te Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerimizin başkanları ile video konferans gerçekleştirerek, futbolumuzdaki gelişmeleri değerlendireceğiz" ifadelerine yer verdi.

Koronavirüsü salgını nedeniyle askıya alınan profesyonel liglerin akıbeti belirsizliğini korurken Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan acil bir toplantı çağrısı yapıldı.

Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı ile TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerinin aralarında belirledikleri kulüp başkanlarıyla video konferansta bir araya gelecek.

Toplantı bugün yapılacak.