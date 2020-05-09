Bakırköy’deki Ermeni Kilisesi'ni yakan şahıstan akıl almaz sözler: Koronavirüsü bunlar bela etti

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 10:12

Dün sabah Cevizlik Mahallesi’ndeki Dzınunt Surp Asdvadzadzni Kilisesi’ne giden bir şahıs kilisenin dış kapısını ateşe verdi. Alevler büyümeden söndürülürken, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli M. K.'yi kısa sürede belirledi.

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİLMİŞ!

Sözcü'nün haberine göre, gözaltına alınan M.K. emniyete götürüldü. İfadesine başvurulan şüphelinin "Koronavirüsü bunlar başımıza bela ettiği için yaktım" dediği iddia edilen M.K'nin akli dengesinin yerinde olmadığı söylendi. Şüpheli M.K yapılacak sorgunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

VALİ’DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün sabah saatlerinde Cevizlik Mahallesi’ndeki Surp Asdvadzadzni Ermeni Kilisesi dış giriş kapısının yakılmasına yönelik eylemin failinin yakalanması amacıyla, il emniyet müdürlüğümüzce başlatılan çalışmalarda, olayın şüphelisi M.K. adlı şahıs yakalanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat sürdürülmektedir."

TÜRKİYE ERMENİ PATRİKLİĞİ: ÜZÜCÜ BİR OLAY

Türkiye Ermeni Patrikliği de şu açıklamayı yaptı:

"8 Mayıs 2020 günü sabahın erken saatlerinde, Bakırköy’de bulunan Dzınunt Surp Asdvadzadzni Kilisesi’nin sokak kapısı önünde üzücü bir olay meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi kilisenin sokak kapısını ateşe vermeyi deneyerek kaçmıştır. Vakıf Yönetim Kurulu derhal emniyet güçlerine şikâyette bulunmuştur. Kilise din görevlisi patrikliğimizi bilgilendirirken İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı da patrikliğimizle temasa geçerek üzüntüsünü belirtmiş ve failin en kısa zamanda yakalanacağını belirtmiştir. Patrikliğimiz, kilisede ve herhangi bir bölümünde veya kapısında, görevlilerde herhangi bir hasar oluşmamış olduğunu tespit etmiştir."