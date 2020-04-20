Balıkesir'de Jandarma ekiplerine silahlı saldırı: 2 asker yaralı!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker yaralandı, zanlılar olay yerinden kaçtı.

İHA
20 Nisan 2020 Pazartesi, 01:01

Edremit ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. 

Saldırıda 2 asker yaralandı, zanlılar ilçe merkezine kaçtı. Jandarma ve polis ekiplerinin birlikte kıstırdığı şahıslar ile bölgede sıcak çatışma yaşanırken zanlılardan 2 kişinin yaralandığı iddia edildi. 

Olay yerine bordo bereli askerler ile özel harekat polislerinin de geldiği belirtildi. Zanlıların etkisiz hale getirildikleri de ilk gelen bilgiler arasında yer aldı.


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