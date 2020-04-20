Balıkesir'de Jandarma ekiplerine silahlı saldırı: 2 asker yaralı!
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker yaralandı, zanlılar olay yerinden kaçtı.
Edremit ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 2 asker yaralandı, zanlılar ilçe merkezine kaçtı. Jandarma ve polis ekiplerinin birlikte kıstırdığı şahıslar ile bölgede sıcak çatışma yaşanırken zanlılardan 2 kişinin yaralandığı iddia edildi.
Olay yerine bordo bereli askerler ile özel harekat polislerinin de geldiği belirtildi. Zanlıların etkisiz hale getirildikleri de ilk gelen bilgiler arasında yer aldı.
Video Haberler
- İstanbul’da bu sabah: İşe gidenler yollardaydı
- Drone kamerasından sessiz İstanbul görüntüleri
- Pistteyken 'yanlışlıkla' roket ateşledi: 4 ölü
- Tunç Soyer'den İzmirlilere duygusal sesleniş
- Ülkeyi ayağa kaldıran görüntüler! Polis böyle dövdü
- Tuvalet kağıdı çalan adam böyle yakalandı
- Eşine saç boyası yapan adamın imtihanı kamerada
- Polise 'koronavirüslü' saldırı
- AKP'liler standda maske dağıttılar...
- İmamoğlu 153'ten böyle seslendi: Birlikte atlatacağız!