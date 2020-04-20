Balıkesir'de solunum cihazı dolandırıcılığı: 750 bin lira istediler
Balıkesir'de Vali Ersin Yazıcı'nın adını kullanarak iş insanlarını ve hayırseverleri solunum cihazı alma bahanesiyle dolandırmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olunması istendi.
Fotoğraf: AFP
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yazıcı'nın adını kullanarak iş insanlarını arayan dolandırıcılar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında solunum cihazı alınması için bağış istedi.
Durumdan şüphelenen iş insanları ise valilik ve kaymakamlıklarla irtibata geçerek dolandırıcıların yakalanması için şikayette bulundu.
'750 BİN TL İSTEDİLER'
Balıkesir'de dönem dönem ortaya çıkan telefon dolandırıcılarının da valiliğin adını kullanarak iş insanlarını arayıp bağış istediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Valiliğimiz de sık sık bu konularda halkımızı uyararak dolandırıcılara karşı dikkatli olunmasını istiyor. Bu kapsamda dolandırıcıların son hedefi ise Balıkesir'de otel işletmeciliği, gıda fabrikası ile elektronik malzeme üretimi yapan iş insanları oldu. İş insanlarını telefonla arayan dolandırıcılar kendisini Balıkesir Valiliği makam sekreteri olarak tanıttı. Daha sonra Vali Ersin Yazıcı'yı telefona bağladıklarını iddia eden dolandırıcılar, iş insanlarından koronavirüs tedavisi gören hastalara solunum cihazı alınacağını söyleyerek 750 bin lira talep ettiler. Durumdan şüphelenen iş insanları ise hemen Balıkesir Valiliği ve kaymakamlıklar ile görüşerek durumu haberdar etti."
Valiliğin hiçbir şekilde insanları arayarak para istemeyeceği vurgulanarak, "Hele de hesap numarası verip buraya para gönderin şeklinde bir talebi olmaz. Bu tür şeylere itibar etmeyin. Bu tür durumlarda güvenlik güçleri ile irtibata geçerek dolandırıcıların yakalanmasını sağlayabiliriz" ifadeleri kullanıldı.
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