Banka şubelerine gitmeyin, nakit kullanmayın

18 Mart 2020 Çarşamba, 13:46

Koronovirüs salgınına karşı alınan önlemler hızla artarken, bankalardan da bir biri ardına paket önlemler gelmeye devam ediyor. Toplumsal teması azaltmak için genel müdürlüklerinde ve şubelerde bir çok çalışanını evden çalışmaya yönlendiren bankalar, müşterileri için de bir dizi önlem almaya başladı. Hizmetleri kesintiye gitmeden, bir dizi uygulamayı hayata geçiren bankalar, müşterilerine geçtikleri bilgi notları ile tüm nakit dışı işlemler için mobil ve internet bankacılığının kullanılmasını öneriyor. Şubelerden de eksiksiz olarak hizmet vermeye devam edeceklerini söyleyen bankalar, yine de müşterilerini "Mecbur kalmadıkça şubeye gelmeyin" diye de uyarıyor.

PARA ÇEKME LİMİTLERİ ARTIRILDI

Bloomberght'nin haberine göre, bu süreçte müşterilerinin mağdur olmasını istemeyen bankalar günlük minimum para çekme limitlerini önemli tutarlarda bazı artırırken, diğer banka ATM'lerinden para çekme işlemlerini de ücretsiz olarak yapmaya başladılar. Öte yandan alınan önlemler arasında müşterilerin şubelerde fiziksel olarak birbirinden daha uzak olmasını sağlamak için aynı anda hizmet alan müşteri sayısını kontrollü olarak belirlemek de var.

ATM'YE DOKUNMADAN QR İLE PARA ÇEKİN

Müşterilerine çok zorunlu olmadıkça evlerinde kalmalarını ve şubelere gitmemelerini öneren bankalar, alışverişlerde öncelikle banka kartı veya kredi kartı kullanmayı, mümkünse de temassız ödeme tercih etmelerini öneriyor. bankalar nakit ihtiyaçlarında ise ATM'lerden işlemleri ATM'ye dokunmadan QR kodla yapmalarını öneriyor.