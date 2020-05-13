Bankalar Ramazan Bayramı'na özel kredi kampanyası başlattı

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 16:02

Bankalar, yaklaşan Ramazan Bayramı’na özel olarak müşterilerin nakit ihtiyaçlarına yönelik kampanyalarını duyurmaya başladı. İşte bankaların bayram kredileri:

GARANTİ BBVA: 60 AYA VARAN VADE İMKANI

Garanti BBVA, çalışanların, esnafın ve emeklilerin Ramazan Bayramı öncesi artan ihtiyaçlarını uygun şartlarda karşılayabilmesi amacıyla, avantajlı faiz oranlarıyla Bayram Kredisi kampanyası başlattı. İhtiyaçların arttığı bu zor dönemde de müşterilerinin yanında olan Garanti BBVA, yüzde 0,99’dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle Bayram Kredisi sunuyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler; Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet, Garanti BBVA Şubeleri ve 444 0 335 Garanti BBVA Anında Kredi Hattı’ndan kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Bayram kredisi hakkında bilgi veren; Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, “Ülke olarak Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini yaşadığımız bu zor günlerde çalışan, esnaf ve emekli tüm müşterilerimizin daha fazla yanında olmamız gerekiyor. Evlerimizde kaldığımız, sevdiklerimizle uzaktan bayramlaşacağımız bu Ramazan Bayramı’nda artan ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla yüzde 0,99’dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle Bayram Kredisi kampanyamızı başlattık" dedi.

AKBANK: ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ

Akbank, “Yüzde 0,99’dan başlayan faizlerle Ramazan Bayramına Özel İhtiyaç Kredisi” kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında Akbank’tan ihtiyaç kredisi kullanacak Akbank müşterileri kredilerinin ilk taksitlerini de 3 aya kadar erteleyebilecek.

Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz “Olağanüstü günlerden geçtiğimiz bu dönemde her türlü kolaylığı müşterilerimize sunmak birinci vazifemiz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaları için yüzde 0,99’dan başlayan faiz oranlarıyla ve bütçelerine uygun farklı ödeme seçenekleri ile kredi kullanma imkanı sunuyoruz. Kredi kullanmak isteyen müşterilerimiz 7/24 Akbank Mobil aracılığıyla kredi başvurularını yapabilir ya da dilerlerse 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi’mizi arayabilir veya kendilerine en yakın Akbank Şubesi ile kolayca iletişime geçebilirler” dedi.

YAPI KREDİ: 3 AY ERTELEMELİ KREDİ

Yapı Kredi de Ramazan Bayramı için sunduğu 3 ay ertelemeli Bayram Kredisi ile kredi kullanan müşterilerine taksit ödemelerini eylül ayına kadar erteleme imkanı sağlayacağını duyurdu.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, "Yapı Kredi olarak, 3 aya varan ertelemeli ödeme seçenekleriyle sunduğumuz taşıt kredisi ve aylık yüzde 0.89 faizli konut kredisinin yanı sıra Ramazan Bayramı’nda da 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisiyle müşterilerimizin yanındayız. Her zaman olduğu gibi bu zor dönemde de müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştirerek onları desteklemeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TEB: 3 İLE 36 AY ARASINDA DEĞİŞEN VADE SEÇENEĞİ

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Ramazan Bayramı’na özel kredi kampanyası başlattı. 31 Mayıs’a kadar devam edecek olan yeni kampanyasıyla TEB, müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını uygun ödeme koşullarıyla karşılayacak. Bayrama özel ihtiyaç kredisi yüzde 0,99 faiz oranıyla ve 3 ile 36 ay arasında değişen vade seçenekleriyle; müşterilerin farklı tutarlardaki nakit ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “TEB olarak, müşterilerimizin finansman ihtiyacını en uygun koşullarda sağlamaları için çalışıyoruz. Bu doğrultuda müşterilerimizin farklı tutarlardaki kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni bir kampanya başlattık. Müşterilerimiz, yüzde 0,99 faiz oranıyla ve maksimum 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi kullanabilecekler. Böylece kampanyayla müşterilerimiz, bayramda yaşayacakları olası nakit ihtiyacını TEB’in avantajlı paketiyle kolayca karşılayabilecek” dedi.

ŞEKERBANK: YÜZDE 0.79'DAN BAŞLAYAN FAİZ ORANI

Şekerbank, bayram öncesinde nakit ihtiyacı artan bireysel müşterileri için kampanya başlattı. Banka 60 aya varan vadelerin yer aldığı gelenekselleşen kampanyası kapsamında, 3 ay taksit erteleme imkânı ve yüzde 0,79’dan başlayan faiz oranlarıyla finansman desteği sağlayacak.

Şekerbank ayrıca Şeker Bonus kart sahiplerine, 26 Mayıs’a kadar üye işyerleri ve online marketlerde gerçekleştirecekleri 125 TL ve üzeri ikinci alışverişlerinde 20 TL hediye Bonus, toplamda 100 TL hediye Bonus fırsatı sunuyor. Kampanyaya katılmak için müşterilerin, harcama yapmadan önce “KATIL” yazıp, 7353’e SMS göndermesi yeterli olacak.